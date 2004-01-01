Ограничения: 16+

«В стороне» (режиссер Александра Аверьянова, 12 мин.)

Немолодая женщина живет на маленьком полустанке, затерянном в глубине страны, где на много километров вокруг нет ни души. Много лет подряд каждый день она обходит рельсы. Одинаковые дни идут чередой. Единственное событие в ее жизни – поезд, который проходит ее станцию без остановки.

«Инопланетянчик» (режиссер Кирилл Ненашев, 14 мин. 38 сек.)

История взросления, выбора приоритетов. Первое столкновение общественного и личного. Первые осознанные поступки и их последствия. Ваня решает посадить пятилетнего брата в трамвай и забрать, когда трамвай вернется с конечной станции, чтобы тем временем повеселиться с друзьями. А если малыш не вернется?

«Закат» (режиссер Андрей Анненский, 36 мин. 59 сек.)

Людмила – успешный столичный риэлтор. В ее памяти всплывают картины из прошлого, и зритель узнает, какой ценой матери-одиночке из провинции далось заветное московское благополучие. История Людмилы типична, в ней, как в зеркале, отражаются болевые точки современной жизни, заставляющей нас делать свой ежечасный выбор. Стоит сделка ли с совестью материального комфорта? Можно ли сегодня добиться успеха в мегаполисе и остаться честным человеком? Не приведет ли построенное на предательстве собственных идеалов «светлое будущее» к закату подлинных человеческих ценностей?

«Рубашка» (режиссер Михаил Яровиков, 10 мин.)

Однажды автор фильма выбросил рубашку, а через некоторое время подумал: «вдруг она вернётся?» Так получился короткий фильм о мести выброшенной рубашки, да и вообще о взаимоотношениях с ней.

«Отец» (режиссер Равиль Валиев, 22 мин. 27 сек.)

Алтай, 1940 год... Двое в лесу – отец и сын, конвоир и подследственный. Одна кровь, но правда – разная.

«Сама дура» (режиссер Анна Зайцева, 22 мин. 02 сек.)

Маша и Кристина сестры подростки. Маша слепая с раннего детства девочка, любимица в семье, завидует Кристине потому, что у нее есть жизнь, друзья и главное романтические отношения. Кристина злится на Машу потому что вся родительская любовь и внимание достаются ей. Сестры всегда и дружили и ссорились, но с годами противостояние сестер ужесточилось, они стали взрослее, а пакости друг другу изощреннее. Слепую девочку, мечтающую попасть на главный вокальный проект страны, и стать звездой из мести разыгрывает сестра – она и ее друзья инсценируют в районной школе съемку в Останкино, – розыгрыш оборачивается циничным издевательством над инвалидом. Но, может быть, она это заслужила? В фильме нет хороших и плохих героев, в нем есть люди, совершающие непоправимые ошибки.