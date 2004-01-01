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«Регистраторша» (режиссер Дарья Разумникова, 13 мин. 21 сек.)

Главная героиня, регистратор браков в ЗАГСе – натура исключительно романтическая. Будучи не замужем, она живёт мечтами о встрече Принца. На Белом Коне, естественно. Грёзами жила бы она и дальше, не застав однажды измену брачующегося прямо перед свадьбой. Не в силах игнорировать увиденное, героиня решается на отчаянный поступок. К чему это приведёт – вопрос судьбы, случая или финала сказки…

«Мама – Святой Себастьян» (режиссер Александр Меркюри, 27 мин. 20 сек.)

Сева, ему 60, влачит незавидное существование, деля своё время между безуспешными попытками наладить свою личную жизнь и изматывающим уходом за своей престарелой и саркастичной матерью. Мучаясь от страшной головной боли, он никак не может понять её причин. После смерти матери он узнает, что незадолго до его рождения она пыталась избавиться от него, вогнав в череп плода иглу. Отсюда и его страдания, отсюда непрекращающиеся боли. Эта невыносимая правда переворачивает его жизнь. Он должен найти смирение и силы начать «с нуля».

«G/Джи» (режиссер Роман Сафин, 13 мин. 40 сек.)

Из самолета прыгают парашютисты: молодая пара и их лучший друг. Закат, полет, земля все ближе. Один из парашютов не раскрывается. Мчась в свободном падении, герои понимают: все дело в доверии, которого больше нет.

«Живи» ( режиссер Елена Пискарёва, 16 мин. 28 сек.)

В палате больницы ждут своей очереди на аборт восемь женщин. Все они разных возрастов, но их объединяет одно – у всех у них очень веская, как им кажется, причина, почему они здесь и решились на такой страшный шаг. В непринужденных разговорах одна за другой уходят в кабинет и возвращаются... Уже после...

«Бобок» (режиссер Андрей Золотухин, 13 мин. 25 сек.)

Фильм о том, что происходит в подсознании человека между жизнью и смертью. После физической смерти жизнь не заканчивается. Главный герой умирает, но в своем подсознании воплощает свое самое большое и разрушительное желание. В итоге ему дается понимание чего-то более значительного…

«Я закрываю глаза» (режиссер Андрей Таратухин, 24 мин. 57 сек.)