Один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра

«АРТкино» - один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Фестиваль призван отразить общую картину молодого кинематографа страны, выявлять одарённых людей для оздоровления и развития отечественного киноискусства. Для показа зрителям России лучших работ 9 Всероссийского фестиваля «АРТкино» организаторы отобрали разноплановые короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы: «Красное», «Жёлтое», «Синее», «Белое».

В конкурсной программе участвуют: игровые, документальные, анимационные, экспериментальные и 3D/стереофильмы продолжительностью не более 30 минут.