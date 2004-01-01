Самая популярная и нашумевшая группа со своим мощным и головокружительным концертом в Мурманске!

Artik (Артем) — исполнитель, основатель музыкальной компании SELF MADE MUSIC, продюсер таких проектов как Artik & Asti, Sonya, автор таких композиций, как «Над землей» (T-Killah и Настя Кочеткова),»Не забывай» (T-Killah и Ольга Бузова), саунд-продюсер и автор музыки Джигана. Лауреат телефестиваля «Песня Года 2011», а также обладатель премии «Золотой Граммофон 2011» за музыку к песне «Отпусти» (Джиган и Юлия Савичева). На счету Артика работы с такими исполнителями как — Quest Pistols, Дима Билан, Анна Седокова, Джиган, DJ Smash, Леонид Руденко, Иван Дорн, Женя Мильковский (гр. Нервы) и др.

ASTI (Анна) — молодая и таланливая исполнительница, артист компании SELF MADE MUSIC, основанной Артиком. Музыкальная карьера ASTI началась со знакомства с Артиком, который сейчас является продюсером и автором практически всех песен девушки. Первая популярность пришла с выходом сингла «Моя последняя надежда». Клип на эту композицию в YOUTUBE за несколько первых месяцев набрал более 1 000 000 просмотров. Слушатели сразу полюбили исполнительницу за необыкновенный голос. Настоящий успех исполнительнице принес радио-сингл «Облака (Рай один на двоих)», который вошел в ТОП-100 самых популярных песен в России.

Вместе они составляют отличную группу ARTIC & ASTI, которая даст головокружительный концерт при участии Dj Loyza и The Kidd.