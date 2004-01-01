Артем Кораблев

Ограничения: 18+

Мурманский музыкант, известный своими яркими выступлениями и искрометными шутками, перед отъездом в Москву в последний раз подарит вам живой акустический концерт.

Этим вечером прозвучат песни всеми любимых исполнителей (5'nizza, АукцЫон, Ундервуд, В.Стрыкало, С.Бабкин и другие), мурманских групп (Деревянные киты, Почтовая служба Бангкока), а также авторский материал.

На одной сцене с Артемом выступят приглашенные артисты: Андрей Стежников (Почтовая служба Бангкока), Тимур Мизинов (Деревянные киты), Наташа Карча, Артём Киричев (Бес иллюзий), Лола Смолина, Yarah Brodnikova (Husky Howl).

Незамужним женщинам на концерте быть обязательно, замужним рекомендуется развестись и тоже приходить.