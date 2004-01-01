Я, Клод Моне

Ограничения: 12+

Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Фил Грабски

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 1 час 27 минут

Возраст: 12+