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Я, Клод Моне

Фильм-выставка Фила Грабски

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Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции.

Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Фил Грабски

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 1 час 27 минут

Возраст: 12+

Цены

300 р.

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