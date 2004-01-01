Я, Клод Моне
Фильм-выставка Фила Грабски
Фильм-выставка Фила Грабски
Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссер: Фил Грабски
Жанр: фильм-выставка
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 1 час 27 минут
Возраст: 12+
300 р.
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