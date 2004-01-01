Сад художника: Американский импрессионизм
Фильм-выставка, посвященный экспозиции, подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут.
Фильм-выставка, посвященный экспозиции, подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут.
Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране.
В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссер: Фил Грабски
Жанр: фильм-выставка
Язык: английский
Перевод: русский закадровый перевод
Хронометраж: 1 час 27 минут
Возраст: 12+
300 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра