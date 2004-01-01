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Сад художника: Американский импрессионизм

Фильм-выставка, посвященный экспозиции, подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут.

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Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции, Выставки.

Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране.

В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Фил Грабски

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский 

Перевод: русский закадровый перевод 

Хронометраж: 1 час 27 минут

Возраст: 12+

Цены

300 р.

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