Сад художника: Американский импрессионизм

Ограничения: 12+

Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране.

В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Фил Грабски

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русский закадровый перевод

Хронометраж: 1 час 27 минут

Возраст: 12+