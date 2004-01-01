Ограничения: 12+

Карл Маркс назвал однажды революцию вихрем, отбрасывающим назад всех ему сопротивляющихся. Начало XX века оказалось тем временем, когда грандиозные политические перемены в России совпали с революцией в искусстве. Ленинский план монументальной пропаганды, театральная биомеханика Всеволода Мейерхольда, супрематическая живопись Казимира Малевича и ультрасовременные фотографии Родченко — культура этого времени была подхвачена вихрем, появление которого предсказал Маркс. Фильм «Революция» — это английский взгляд на русское искусство начала XX века, перевернувшее когда-то весь мир.

Фильм Марги Кинмонс «Революция – новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, – всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи – до и после.

Страны: Великобритания, Россия

Год: 2016

Режиссер: Марги Кинмонс

Жанр: документальный

Язык: английский

Перевод: русский закадровый перевод

Хронометраж: 1 час 25 минут

Возраст: 16+