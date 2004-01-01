Революция – новое искусство для нового мира
Фильм об истоках русского авангарда
Фильм об истоках русского авангарда
Карл Маркс назвал однажды революцию вихрем, отбрасывающим назад всех ему сопротивляющихся. Начало XX века оказалось тем временем, когда грандиозные политические перемены в России совпали с революцией в искусстве. Ленинский план монументальной пропаганды, театральная биомеханика Всеволода Мейерхольда, супрематическая живопись Казимира Малевича и ультрасовременные фотографии Родченко — культура этого времени была подхвачена вихрем, появление которого предсказал Маркс. Фильм «Революция» — это английский взгляд на русское искусство начала XX века, перевернувшее когда-то весь мир.
Фильм Марги Кинмонс «Революция – новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, – всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи – до и после.
Страны: Великобритания, Россия
Год: 2016
Режиссер: Марги Кинмонс
Жанр: документальный
Язык: английский
Перевод: русский закадровый перевод
Хронометраж: 1 час 25 минут
Возраст: 16+
300 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра