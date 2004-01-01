Ренуар – Неизвестный художник

Ограничения: 12+

Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи – однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс. В этом фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится около 200 его картин, изучается именно это позднее направление творчества художника, до сих пор вызывающее полярные реакции – одних его работы соблазняют, других отвращают. Стоит отметить, что среди художников, превозносивших именно позднего Ренуара и готовых называть его творчество того периода в списке собственных влияний, присутствуют и два настоящих гиганта живописи ХХ века – Пикассо и Матисс.

В фильме заново рассказывается не совсем известная нам биография великого художника, а заодно исследуется его прежде мало изученная роль связующего звена между старым и новым временем.

Страна: Великобритания

Год: 2016

Режиссер: Фил Грабски

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 1 час 27 минут

Возраст: 12+