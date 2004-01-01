Микеланджело: Любовь и смерть

Ограничения: 12+

Один из важнейших художников эпохи Возрождения – а, возможно, и всех времён – станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссер: Дэвид Бикерстафф

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русский закадровый перевод

Хронометраж: 1 час 31 минута

Возраст: 12+