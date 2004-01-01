Микеланджело: Любовь и смерть
Фильм об одном из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко
Фильм об одном из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко
Один из важнейших художников эпохи Возрождения – а, возможно, и всех времён – станет объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссер: Дэвид Бикерстафф
Жанр: фильм-выставка
Язык: английский
Перевод: русский закадровый перевод
Хронометраж: 1 час 31 минута
Возраст: 12+
300 р.
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