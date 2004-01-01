Гойя – образы из плоти и крови

Ограничения: 12+

Франсиско Гойя – не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и эпохальная выставка в Национальной галерее позволит заново оценить истинное величие его гения. Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца.

Опираясь на личные письма Гойи, съемки в значимых для художника местах и демонстрацию бессмертных шедевров его авторства из самых авторитетных коллекций мира, фильм создаёт завораживающий портрет художника и времени вокруг него. Находясь под влиянием Рембрандта и Веласкеса, Гойя исследовал новый реализм, в рамках которого в задачи художника не входила лесть объектам изображения – Гойя не боялся писать всё, что он видел, как в физическом, так и психологическом смысле. Такой подход, тем не менее, никак не помешал ему получать множество заказов от современных ему власть имущих, жаждавших престижа быть написанными лучшим художником современности. Среди позировавших Гойе – королевские особы и политики, аристократы и близкие друзья художника; всех их художник писал новым и необычным для своего времени способом, фиксируя быстрые перемены жестов, выражений, эмоций. Блистательная техника и способность взглянуть на живопись по-новому превратили Гойю в одного из самых почитаемых художников в мире, а, возможно, и за всю историю.

Страна: Великобритания

Год: 2015

Режиссер: Дэвид Бикерстафф

Жанр: фильм-выставка

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 1 час 34 минуты

Возраст: 12+