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Арт-лекторий в кино

Уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра

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События: Видеотрансляции.

Лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, – всё это теперь в новом формате.

17 фильмов в курсе АртЛектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда.

Искусствоведы и актёры, историки и музыканты объединятся благодаря возможностям кино, чтобы рассказать о своих любимых произведениях и музеях. А крупные планы и HD-съёмка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.

Благодаря #АртЛекториюВкино история искусства становится ближе!

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Фильмы

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11 июля,
Кронверк Синема Форум
- Революция – новое искусство для нового мира

Фильм об истоках русского авангарда

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30 июля,
Кронверк Синема Форум
- Ренуар – Неизвестный художник

Фильм о великом французском живописеце, графике и скульпторе

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1 августа,
Кронверк Синема Форум
- Микеланджело: Любовь и смерть

Фильм об одном из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко

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20 августа,
Кронверк Синема Форум
- Я, Клод Моне

Фильм-выставка Фила Грабски

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24 сентября,
Кронверк Синема Форум
- Гойя – образы из плоти и крови

Фильм о самом именитом художнике Испании

11 июля
30 июля
1 августа
20 августа
Кронверк Синема Форум
c 11 июля по 5 сентября

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