Арт-лекторий в кино

Лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, – всё это теперь в новом формате.

17 фильмов в курсе АртЛектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда.

Искусствоведы и актёры, историки и музыканты объединятся благодаря возможностям кино, чтобы рассказать о своих любимых произведениях и музеях. А крупные планы и HD-съёмка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.

Благодаря #АртЛекториюВкино история искусства становится ближе!