Арт-лекторий в кино
Уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра
Уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в зале кинотеатра
Лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране, – всё это теперь в новом формате.
17 фильмов в курсе АртЛектория посвящены самым значительным периодам в истории искусства от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского авангарда.
Искусствоведы и актёры, историки и музыканты объединятся благодаря возможностям кино, чтобы рассказать о своих любимых произведениях и музеях. А крупные планы и HD-съёмка подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.
Благодаря #АртЛекториюВкино история искусства становится ближе!
Фильм об истоках русского авангарда
Фильм о великом французском живописеце, графике и скульпторе
Фильм об одном из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко
Фильм-выставка Фила Грабски
Фильм о самом именитом художнике Испании