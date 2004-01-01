Всегда мечтали рисовать, но считаете, что это очень трудно и нужны специальные способности? Приходите на Art Family Fest и Вы откроете новую, удивительную грань себя! Принесете домой первые картины, нарисованные акварелью. Получите заряд энергии, хорошего настроения и раскрасьте в яркие цвета холодные осенние будни! Вкусное угощение от заведения, для маленьких гостей будет работать аниматор.