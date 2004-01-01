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Art Family Fest

Художественный семейный праздник

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События: Мастер-класс, Творческие вечера.

Всегда мечтали рисовать, но считаете, что это очень трудно и нужны специальные способности? Приходите на Art Family Fest и Вы откроете новую, удивительную грань себя!  Принесете домой первые картины, нарисованные акварелью. Получите заряд энергии, хорошего настроения и раскрасьте в яркие цвета холодные осенние будни! Вкусное угощение от заведения, для маленьких гостей будет работать аниматор.

Кружка - 2
22 октября
12:00 - 14:00
Цены

350 р.

Подробная информация по телефону: 26-43-32

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