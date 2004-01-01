Art & Flowers Fest
Мастер-класс по флористике
Мастер-класс по флористике
Терраса приглашает вас на мастер-класс по составлению букета из живых цветов! Приходите и узнайте все тонкости создания красивых букетов. Участники работают под руководством профессионального флориста, который будет все подробно объяснять и помогать гостям мероприятия. Составленный букет Вы сможете забрать с собой.
В стоимость участия входит:
Мастер-класс от профессионального флориста
Цветы и все необходимое для создания работы
Развлекательная программа во время мероприятия
Фотосессия
Напитки
Специальные навыки не требуются
Подробности по телефону: 605-001