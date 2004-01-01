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Art & Flowers Fest

Мастер-класс по флористике

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События: Мастер-класс.

Терраса приглашает вас на мастер-класс по составлению букета из живых цветов! Приходите и узнайте все тонкости создания красивых букетов. Участники работают под руководством профессионального флориста, который будет все подробно объяснять и помогать гостям мероприятия. Составленный букет Вы сможете забрать с собой.

В стоимость участия входит:

Мастер-класс от профессионального флориста

Цветы и все необходимое для создания работы

Развлекательная программа во время мероприятия

Фотосессия

Напитки

Специальные навыки не требуются

Терраса
11 июня
18:00
Цены

Подробности по телефону: 605-001

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