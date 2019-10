Aaron LeRoy Myers — певец, пианист, композитор, педагог. «Джазовый артист года» (IMEA-2018), «Лучший певец года» по версии Washington City Paper (2015, 2016), лауреат премии WAMMIE (Вашингтонская музыкальная ассоциация, 2017).

Родился в 1983 году в Далласе, штат Техас. В три года начал играть на пианино, а уже в 13 лет выступал перед зрительской аудиторией в 15 тысяч человек. Отслужив в армии США, где он также играл, пел и сочинял музыку, Аарон поступил в Наварро-колледж по специальности «Театр и бизнес» и был там руководителем в Евангельском хоре. Проживая с 2005 года в Лос-Анджелесе, пробовал себя в роли stand-up артиста в известных клубах Голливуда.

С переезда в Вашингтон, в 2008 году, началась основная часть его музыкальной карьеры: выступления на главных мероприятиях столицы, проведение мастер-классов по джазовому мастерству для студентов из Канады и Франции, концерты во французском и швейцарском посольствах, в Библиотеке Конгресса и на фестивалях Capital Jazz.

Пробовал себя как актер – в спектакле God is not Through with me Yet («Бог ещё не со мной», 2014) и в документальном видео-мюзикле My Civil War («Моя гражданская война», 2013, фильм имел огромный успех на фестивале Capital Fringe).

Аарон Майерс является резидентом одного из самых популярных клубов Вашингтона - Вlack Fox Lounge и занимает пост руководителя хора баптистской церкви United Church of Christ.

На пермской сцене Аарон Майерс выступит с джазовым трио, в составе которого играют маститые российские музыканты: контрабасист Сергей Васильев, барабанщик Павел Тимофеев, пианист Иван Фармаковский. Все они выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, победители и лауреаты всероссийских и международных джазовых конкурсов, участники множества джазовых фестивалей в разных странах мира.

Творческий альянс Аарона Майерса и Трио Сергея Васильева обещает всем меломанам и любителям джаза самые яркие впечатления и незабываемый вечер.

В программе концерта - мировые хиты в оригинальных аранжировках в стилях госпел, соул, фанк, джаз, авторские композиции.