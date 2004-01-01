«Арктика» в Мурманске

В 2020 году отмечает свой 35-ый день рождения легендарная гостиница «Арктика» — визитная карточка Мурманска.

За свою историю «Арктика» имела разный облик. Строительство первого здания гостиницы – 4-х этажного корпуса на улице Ленинградской завершилось в ноябре 1933 года. Автором проекта выступил архитектор И. Калиш. В каменном здании на сто номеров предусматривались различные бытовые удобства: ванные комнаты, телефоны, буфет и ресторан, парикмахерские и мастерские обслуживания. В довоенной «Арктике» в разные годы останавливались многие известные личности: советский физик, академик Сергей Вавилов, полярники Владимир Визе, Иван Папанин, российский и советский зоолог Николай Книпович, советские писатели Вениамин Каверин, Константин Симонов и Валентин Катаев, поэт Юрий Визбор, увековечивший «Арктику» в своих стихах. В годы Великой Отечественной войны гостиницу не раз бомбили и обстреливали из пулемётов немецкие лётчики. В ночь с 6 на 7 марта 1943 года от сброшенных зажигалок в ней произошёл пожар, в пламени которого выгорела значительная часть помещений.

После войны Мурманск активно восстанавливался и развивался. Всё больше гостей приезжало в Заполярье и номерного фонда уже не хватало. В 1973 году на месте старой гостиницы началось строительство под руководством архитектора М. Чернова. Возводили новую «Арктику» больше десяти лет. Лишь в январе 1985 года гостиница была сдана полностью и приняла первых посетителей. Так в Мурманске появилась современная гостиница «Арктика» — один из главных городских символов. Самое высокое здание за Северным полярным кругом взмывает на высоту 72 метра над площадью «Пять углов». Конструкция здания выполнена в виде раскрытой книги. Три её «страницы» условно называют северным, западным и восточным «лепестками». Являясь доминантой центральной площади, восемнадцатиэтажный «трилистник» хорошо просматривается со многих точек города и стоящих на рейде кораблей.

Гостиница «Арктика» отражена в творчестве мурманских художников и фотографов. На выставке из собрания музея представлены живописные и графические произведения, фотографии, запечатлевшие строгий, лаконичный образ здания гостиницы.