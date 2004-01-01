152688

«Арктика» в Мурманске

Выставка, посвященная 35-ому деню рождения легендарной гостинице «Арктика»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В 2020 году отмечает свой 35-ый день рождения легендарная гостиница «Арктика» — визитная карточка Мурманска.

За свою историю «Арктика» имела разный облик. Строительство первого здания гостиницы – 4-х этажного корпуса на улице Ленинградской завершилось в ноябре 1933 года. Автором проекта выступил архитектор И. Калиш. В каменном здании на сто номеров предусматривались различные бытовые удобства: ванные комнаты, телефоны, буфет и ресторан, парикмахерские и мастерские обслуживания. В довоенной «Арктике» в разные годы останавливались многие известные личности: советский физик, академик Сергей Вавилов, полярники Владимир Визе, Иван Папанин, российский и советский зоолог Николай Книпович, советские писатели Вениамин Каверин, Константин Симонов и Валентин Катаев, поэт Юрий Визбор, увековечивший «Арктику» в своих стихах. В годы Великой Отечественной войны гостиницу не раз бомбили и обстреливали из пулемётов немецкие лётчики. В ночь с 6 на 7 марта 1943 года от сброшенных зажигалок в ней произошёл пожар, в пламени которого выгорела значительная часть помещений.

После войны Мурманск активно восстанавливался и развивался. Всё больше гостей приезжало в Заполярье и номерного фонда уже не хватало. В 1973 году на месте старой гостиницы началось строительство под руководством архитектора М. Чернова. Возводили новую «Арктику» больше десяти лет. Лишь в январе 1985 года гостиница была сдана полностью и приняла первых посетителей. Так в Мурманске появилась современная гостиница «Арктика» — один из главных городских символов. Самое высокое здание за Северным полярным кругом взмывает на высоту 72 метра над площадью «Пять углов». Конструкция здания выполнена в виде раскрытой книги. Три её «страницы» условно называют северным, западным и восточным «лепестками». Являясь доминантой центральной площади, восемнадцатиэтажный «трилистник» хорошо просматривается со многих точек города и стоящих на рейде кораблей.

Гостиница «Арктика» отражена в творчестве мурманских художников и фотографов. На выставке из собрания музея представлены живописные и графические произведения, фотографии, запечатлевшие строгий, лаконичный образ здания гостиницы.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?