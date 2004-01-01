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Арктика – природа, история освоения, перспективы развития

Фотовыставка, посвященная природе Арктики

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События: Спорт.

Выставка знакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Также в экспозиции представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами – уникальными судами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.

Краеведческий музей
c 25 сентября по 15 ноября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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