Арктика – природа, история освоения, перспективы развития
Фотовыставка, посвященная природе Арктики
Фотовыставка, посвященная природе Арктики
Выставка знакомит посетителей с историей освоения Арктики и становлением отечественного ледокольного флота. Фотографии, представленные сотрудниками «Всемирного фонда дикой природы», расскажут о природе Арктики – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Также в экспозиции представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов и в послевоенные годы покорения северных широт атомными ледоколами – уникальными судами, имеющимися только в составе флота Российской Федерации.
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