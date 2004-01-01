Выставка художественной фотографии «Арктика» посвящена экспедиции парохода «Смоленск» по спасению челюскинцев (28 февраля – 7 июня 1934 года), прибытию дирижабля «Граф Цеппелин» в Ленинград 25 июля 1931 года, воздушной экспедиции на Северный полюс (СП-1) 21 марта 1937 года.

Фотографии сделаны Владиславом Микошей — советским российским оператором, режиссёром документального кино, сценаристом, фотографом, фронтовым кинооператором, публицистом, народным артистом СССР, лауреатом Сталинских и Государственной премии СССР. Автору удалось снять не только значительную часть материала для документального фильма «Герои Арктики» (1934), но и уникальный фотодневник экспедиции «С19моленска» по спасению членов экипажа парохода «Челюскин». Черно-белые документальные фотографии своей суровой правдивостью, неподдельным драматизмом трогают сильнее, чем современные постановочные кадры.

Три серии, представленные на выставке, переплетаются между собой не только потому, что имеют одного автора – их объединяет внутренний накал событий, общие персонажи, событийная ценность.

Экспозиция вместила в себя лишь малую толику обширного фотоархива Владислава Микоши, наша выставка лишь начало «открытия» данного автора, в новом, экспозиционном рассмотрении его творческого пути.