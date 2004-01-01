Арктический портал

Сергей Бусырев – художник, идущий своим самобытным путем. Основой сюжетов произведений живописца выступает мир любви человека во всех его проявлениях – это и образ Прекрасной Дамы, всегда поддерживаемый влюбленным Странником и образ музыки, рождающей нежность и восхищение, передаваемый хрупкими и неземными фигурами музыкантов. Ставя акцент на костюмах фантастических героев, художник склоняется к чертам, характерным для сюрреализма. Главная задача его творчества – погружение в мир тончайших, неуловимых чувств, затаенных и сложных внутренних ощущений, которые раскрываются перед зрителем на холсте.

Художник экспериментирует с оттенками цветов и композицией, выбирая приглушенные почти монохромные полутона, напоминающие заходящее солнце, рисующее узоры на ряби воды. Сложная гамма чувственных сюжетов, передаваемая лирическими линиями живописного повествования, рождает настроение нежности и гармоничности бытия.

В экспозиции Художественного музея посетители увидят более 20 живописных работ Сергея Бусырева объединенных темой любви.