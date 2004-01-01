Аркадий AIR
Смесь из техно, хауса и нью-диско, приправленная эйсидом и брейкбитом в 7 небе!
Диск-жокей с семнадцатилетним стажем. Страстный коллекционер винила и большой любитель длинных сетов. В его многотысячной коллекции можно найти как олдскульный хип-хоп и фанк так и весь спектр современной танцевальной электроники.
Экс-резидент легендарных московских клубов Цеппелин и Априори, финалист DMC Russia, победитель Movida Corona Russia, многократный участник фестивалей Kazantip, Fortdance, Castledance, Creamfields, Gatecrasher, Пиратская Станция, DJ Parade, MIGZ, GES и Soundnation. Помимо России и стран СНГ его сеты можно было услышать в Англии, Голландии, Египте и Марокко.
На танцполе предпочитает играть актуальную смесь из техно, хауса и нью-диско, приправленную эйсидом и брейкбитом, используя все современные диджейские технологии в сетах – traktor scratch, эффекторы, сэмплеры, делая на ходу лупы, добавляя акапеллы и скрэтч.
Своей концепцией считает удивлять и развлекать публику, шутливо называя свой стиль игры – acid house rock’n’roll. Любимые лейблы на данный момент – 2020 VISION, CROSSTOWN REBELS, CULPRIT, DFA, DIRTY BIRD, EXTENDED PLAY, GET PHYSICAL, HOT NATURED, INTERNATIONAL FEEL, ONE RECORDS, OVUM, POKERFLAT, PERMANENT VACATION, RUSH HOUR, SNUFF TRAX, VISIONQUEST...
Самая весёлая, интересная, креативная, бесбашенная вечеринка города