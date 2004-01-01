Аркадий AIR

Смесь из техно, хауса и нью-диско, приправленная эйсидом и брейкбитом в 7 небе!

Ограничения: 18+

Диск-жокей с семнадцатилетним стажем. Страстный коллекционер винила и большой любитель длинных сетов. В его многотысячной коллекции можно найти как олдскульный хип-хоп и фанк так и весь спектр современной танцевальной электроники.

Экс-резидент легендарных московских клубов Цеппелин и Априори, финалист DMC Russia, победитель Movida Corona Russia, многократный участник фестивалей Kazantip, Fortdance, Castledance, Creamfields, Gatecrasher, Пиратская Станция, DJ Parade, MIGZ, GES и Soundnation. Помимо России и стран СНГ его сеты можно было услышать в Англии, Голландии, Египте и Марокко.

На танцполе предпочитает играть актуальную смесь из техно, хауса и нью-диско, приправленную эйсидом и брейкбитом, используя все современные диджейские технологии в сетах – traktor scratch, эффекторы, сэмплеры, делая на ходу лупы, добавляя акапеллы и скрэтч.

Своей концепцией считает удивлять и развлекать публику, шутливо называя свой стиль игры – acid house rock’n’roll. Любимые лейблы на данный момент – 2020 VISION, CROSSTOWN REBELS, CULPRIT, DFA, DIRTY BIRD, EXTENDED PLAY, GET PHYSICAL, HOT NATURED, INTERNATIONAL FEEL, ONE RECORDS, OVUM, POKERFLAT, PERMANENT VACATION, RUSH HOUR, SNUFF TRAX, VISIONQUEST...