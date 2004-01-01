Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с Александрой Миховой – главным редактором газеты «Аргументы и факты. Мурманск». В этом году газете исполняется 40 лет, а мурманскому Приложению – 20 . Встреча обещает быть интересной, так как «АиФ» – это ведущая российская еженедельная газета и абсолютный лидер среди российской прессы за рубежом. Еженедельник «АиФ» с рекордным тиражом в 33,4 млн. экземпляров был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый тиражный еженедельник в мире.

Встреча посвящена Всемирному дню свободы печати. Александра Михова расскажет об истории периодической печати на Мурмане, истории регионального приложения «АиФ», работе журналистов и редакторов по подготовке номеров газеты.