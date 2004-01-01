Arctic Swim
Первый международный арктический заплыв на открытой воде
Первый международный арктический заплыв на открытой воде
Сумасшедший заплыв на краю земли! +6-8 градусов цельсия – ожидаемая температура воды в Териберской бухте в августе. Чтобы не замерзнуть, придется хорошенько зажечь!
Это – Северный Ледовитый океан, тот самый, про который мы читали на уроках географии, где боролись и искали герои «Двух капитанов», Челюскин, Амундсен и Шмидт, где арктические конвои и северный морской путь. Где снег лежит до июня, а солнце не заходит до августа. Что может быть романтичнее заплыва в ледяном океане? Только поставить палатку прямо на пляже с видом на Северный полюс.
Apres swim мы предлагаем совместную утреннюю пробежку к водопаду и артиллеристским батареям времен ВОВ, восхождение на господствующую над поселком столовую гору, поедание черники и морских гадов, селфи с мёртвыми кораблями, White Night Beach Party на чумовом арктическом пляже.
Участники могут выбрать одну из двух дистанций:
1/2 мили или 1 миля. Старт обеих дистанций – с чарующе прекрасного песчаного пляжа на берегу Териберской бухты. Пловцы на 1/2 мили поучаствуют в «мини-бенидорме», проплывут вокруг острова-скалы и вернутся обратно. Пловцы на 1 морскую милю пересекут бухту и приплывут из Новой Териберки в Старую.
Желающие смогут принять участие в обоих заплывах. Отдельно устраивается зачет без гидрокостюмов для подтвержденных «моржей».
12 августа (суббота)
10:30 – отъезд автобуса X-Waters из Мурманска в Териберку (успеваем забрать с основных московских рейсов)
15:00 – акклиматизационный заплыв на пляже п. Териберка (обязателен для всех участников категории «Отморозки» [в гидрокостюмах])
18:00 – углеводная загрузка и White Night Beach Party.
Для тех, кто планирует ночевать в Мурманске, возможно проведение акклиматизационного заплыва в городе, по предварительной заявке. Подать заявку можно на электропочту: welcome@x-waters.com
13 августа (воскресенье)
8:30 – обзорная утренняя пробежка
10:00-11:00 выдача стартовых пакетов
11:30 – предстартовый брифинг (присутствие обязательно)
12:00 – старт дистанции 0,5 мили
13:00 – старт дистанции 1 миля
14:00 – церемония награждения
15:00 – отъезд автобуса X-Waters в Мурманск (Успеваем на последний самолет в Москву)
Расписание может измениться, самую актуальную версию смотрите на сайте.
Регистрация на заплыв по ссылке
Место проведения: пос. Териберка Мурманская область
Регистрационный взнос на одну дистанцию – 9900 р.
Регистрационный взнос на обе дистанции – 11900 р.
Прием заявок на спортивно-командный тренинг