Arctic Swim

Сумасшедший заплыв на краю земли! +6-8 градусов цельсия – ожидаемая температура воды в Териберской бухте в августе. Чтобы не замерзнуть, придется хорошенько зажечь!

Это – Северный Ледовитый океан, тот самый, про который мы читали на уроках географии, где боролись и искали герои «Двух капитанов», Челюскин, Амундсен и Шмидт, где арктические конвои и северный морской путь. Где снег лежит до июня, а солнце не заходит до августа. Что может быть романтичнее заплыва в ледяном океане? Только поставить палатку прямо на пляже с видом на Северный полюс.

Apres swim мы предлагаем совместную утреннюю пробежку к водопаду и артиллеристским батареям времен ВОВ, восхождение на господствующую над поселком столовую гору, поедание черники и морских гадов, селфи с мёртвыми кораблями, White Night Beach Party на чумовом арктическом пляже.

Участники могут выбрать одну из двух дистанций:

1/2 мили или 1 миля. Старт обеих дистанций – с чарующе прекрасного песчаного пляжа на берегу Териберской бухты. Пловцы на 1/2 мили поучаствуют в «мини-бенидорме», проплывут вокруг острова-скалы и вернутся обратно. Пловцы на 1 морскую милю пересекут бухту и приплывут из Новой Териберки в Старую.

Желающие смогут принять участие в обоих заплывах. Отдельно устраивается зачет без гидрокостюмов для подтвержденных «моржей».

Программа мероприятий:

12 августа (суббота)

10:30 – отъезд автобуса X-Waters из Мурманска в Териберку (успеваем забрать с основных московских рейсов)

15:00 – акклиматизационный заплыв на пляже п. Териберка (обязателен для всех участников категории «Отморозки» [в гидрокостюмах])

18:00 – углеводная загрузка и White Night Beach Party.

Для тех, кто планирует ночевать в Мурманске, возможно проведение акклиматизационного заплыва в городе, по предварительной заявке. Подать заявку можно на электропочту: welcome@x-waters.com

13 августа (воскресенье)

8:30 – обзорная утренняя пробежка

10:00-11:00 выдача стартовых пакетов

11:30 – предстартовый брифинг (присутствие обязательно)

12:00 – старт дистанции 0,5 мили

13:00 – старт дистанции 1 миля

14:00 – церемония награждения

15:00 – отъезд автобуса X-Waters в Мурманск (Успеваем на последний самолет в Москву)

Расписание может измениться, самую актуальную версию смотрите на сайте.

Регистрация на заплыв по ссылке

Место проведения: пос. Териберка Мурманская область