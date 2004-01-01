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Фирменное «Anturage» звучание – переплетение хауса с техно, просто не может оставить равнодушными слушателей.

За плечами десятки городов с гастролями по всей России и ближнему зарубежью. Релизы на топовых европейских лейблах, таких как Global Underground, Traum, Kittball, Definition:Music, Heinz, Audiomatique, а также многочисленные поддержки от таких мэтров мировой электронной сцены как Nick Warren, Tube & Berger, Steve Bug, Kiko , Florian Kruse, Citizen Kain, Soul Button, Hanne & Lore, Aaryon , Fideles, Marcus Meinhardt и многих других.

В 2016 году по итогам голосования Alfa Future People Awards - Anturage вошли в топ 100 лучших ди-джеев России.

Треки проекта неоднократно попадали в топ 100 крупнейших интернет магазинов,а в конце марта 2017 года их ремикс был признан треком недели по версии музыкального портала Beatport.

На данный момент Anturage являются официальными резидентами мирового бренда W Hotel WorldWide, культового клуба Romeo Vip Terrace и Soul Kitchen Bar.

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