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Anturage

Дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга 

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Anturage - дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга - Виктор Петров и Антон Малиновский.

Стиль музыки, которую они создают, балансируют между современным грувовым Deep - звучанием, классическим Tech House. В последних работах артисты перешли к более андеграундному звучанию.

Треки проекта неоднократно попадали в топ 100 по верссии сайта beatport.com и получали поддержку от таких звезд электронной сцены, как Florian Kruse, Citizen Kain, M.A.N.D.Y, Alex Niggemann, Droog, Robert Owens и Huxley.

В 2016 году по итогам голосования Alfa Future People Awards вошли в топ 100 лучших ди-джеев России.

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7 марта
Цены

23:00-00:30
Девушкам - 100 р.
Молодым людям - 200 р.

После 00:30
Девушкам - 200 р.
Молодым людя - 300 р.

04:30-06:00

Всем по 150 р.

За столиком - 350 р.

Бронь столов по телефону: 60-60-90

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