Дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга

Ограничения: 18+

Anturage - дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга - Виктор Петров и Антон Малиновский.

Стиль музыки, которую они создают, балансируют между современным грувовым Deep - звучанием, классическим Tech House. В последних работах артисты перешли к более андеграундному звучанию.

Треки проекта неоднократно попадали в топ 100 по верссии сайта beatport.com и получали поддержку от таких звезд электронной сцены, как Florian Kruse, Citizen Kain, M.A.N.D.Y, Alex Niggemann, Droog, Robert Owens и Huxley.

В 2016 году по итогам голосования Alfa Future People Awards вошли в топ 100 лучших ди-джеев России.