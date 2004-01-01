Anturage
Дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга
Anturage - дуэт двух музыкантов из Санкт-Петербурга - Виктор Петров и Антон Малиновский.
Стиль музыки, которую они создают, балансируют между современным грувовым Deep - звучанием, классическим Tech House. В последних работах артисты перешли к более андеграундному звучанию.
Треки проекта неоднократно попадали в топ 100 по верссии сайта beatport.com и получали поддержку от таких звезд электронной сцены, как Florian Kruse, Citizen Kain, M.A.N.D.Y, Alex Niggemann, Droog, Robert Owens и Huxley.
В 2016 году по итогам голосования Alfa Future People Awards вошли в топ 100 лучших ди-джеев России.
23:00-00:30
Девушкам - 100 р.
Молодым людям - 200 р.
После 00:30
Девушкам - 200 р.
Молодым людя - 300 р.
04:30-06:00
Всем по 150 р.
За столиком - 350 р.
Бронь столов по телефону: 60-60-90