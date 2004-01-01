Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведет активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодежного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в Мурманске и Североморске в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак (г. Североморск).

Расписание: