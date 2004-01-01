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Антон Скиба

Открытые мастер-классы и концерты известного московского саксофониста

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События: Концерты, Мастер-класс.

Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведет активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодежного симфонического оркестра и других.

Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в Мурманске и Североморске в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак (г. Североморск).

Расписание:

  • 26 февраля с 13.00 до 17.30 мастер-классы пройдут в Большом зале Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой
  • 27 февраля с 10.00 до 12.00 в Мурманском колледже искусств (каб. №75)
  • 28 февраля с 11.00 до 16.30 в Детской музыкальной школе им. Э.С. Пастернак (г. Североморск).
  • 27 февраля в 17.00 состоится совместный концерт Антона Скибы и преподавателей Мурманского колледжа искусств Марии Макаровой (фортепиано) и Сергея Горбатюка (труба) в Малом зале колледжа.
  • 28 февраля в 18.00 концерт членов жюри конкурса «Звучат фанфары Севера» состоится в Большом зале Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак (г. Североморск).

Цены

Вход на все мероприятия свободный

Дополнительная информация по телефонам: (81537) 43-688, (8152) 47-80-24.

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