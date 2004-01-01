Антон Скиба
Открытые мастер-классы и концерты известного московского саксофониста
Открытые мастер-классы и концерты известного московского саксофониста
Антон Скиба – заведующий духовым отделом Московской городской детской музыкальной школы имени Исаака Дунаевского, преподаватель государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Музыкант ведет активную концертную деятельность, выступая в составе симфонических оркестров Москвы, Калужского молодежного симфонического оркестра и других.
Его мастер-классы для учащихся и преподавателей музыкальных школ и студентов Мурманского колледжа искусств пройдут в Мурманске и Североморске в рамках открытого городского конкурса «Звучат фанфары Севера», организованного Детской музыкальной школой имени Э.С. Пастернак (г. Североморск).
Расписание:
Вход на все мероприятия свободный
Дополнительная информация по телефонам: (81537) 43-688, (8152) 47-80-24.
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