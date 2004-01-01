Антон Павлович Чехов

В 2020 году исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860 – 1904) – известного русского писателя.

В собрании Мурманского областного художественного музея хранится портрет А.П. Чехова, выполненный в 1954 году Народным художником РСФСР, художником-графиком Ильей Алексеевичем Соколовым (1890 – 1968). И.А. Соколов работал преимущественно в технике цветной линогравюры, акварели, гуаши, он является автором ряда графических произведений мемориального характера, посвященных деятелям политики и культуры России. Он создавал композиции бытового жанра, индустриальные и лирические пейзажи, портреты. И.А. Соколов был лауреатом Государственной премии СССР (1949), а также членом-корреспондентом Академии художеств СССР.