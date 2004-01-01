Anton Kubikov (Berlin)

Антон Кубиков начал свою карьеру в 1994 году. Он играл в одном из первых московских техно-клубов – «Эрмитаж». Это было время, когда клубная культура быстро развивалась в Москве; вскоре он стал популярной фигурой в городе. В 1995 году он создал свое собственное радио-шоу на первом в России танцевальном FM-радио под названием «Станция». С 2000 года он играет свою музыку вживую в России, Германии, Польше, Великобритании, Голландии, Румынии, Чехии, Греции, Норвегии, Швеции, Испании, Италии, Швейцарии, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Японии, Австралии и других странах, где Большая часть зрителей знает его как «Scsi-9», а не как DJ Kubikov.

Он по-прежнему остается одним из самых популярных российских диджеев, которых клубы часто заказывают за его прекрасный вкус, и уважаемый другими диджеями за оригинальную технику игры, представленную на таких знаменитых фестивалях, как Love Parade, Boiler room, Transmediale, Monegros, Sound Frame и многих других. В 2005 году Антон создал собственный электронный лейбл – Pro-tez Records – вместе с Максимом Милютенко и Эдом Вертовым. В центре внимания Pro-tez Records – работа с широким кругом артистов, которые создают широкий спектр инновационных подходов к электронной музыке, которые одинаково комфортны как на танцполе, так и в гостиной.