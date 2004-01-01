Антология молодёжной поэзии России 111

Антология была задумана как книга, объединяющая в себе поэтическое творчество молодых литераторов всех регионов России. В ней представлены 111 авторов из 68 регионов нашей страны. Она дает возможность увидеть насколько огромна и разнообразна наша Родина и ее пишущая творческая молодежь.

От Мурманской области в Антологию вошли произведения членов Союза писателей России, мурманчан Ильи Виноградова и Екатерины Яковлевой.

Составитель сборника - член Союза писателей России, руководитель молодёжной литературной организации «Луч» при Калининградском отделении Союза писателей России Игорь Голубь. Он является редактором и издателем всероссийского молодёжного литературно-публицистического журнала «Веретено», руководителем поэтического театра «Буревестник», создателем литературных проектов «МоноЛит», «Кирхопоэзия», «Стихи на форту», автором пяти стихотворных сборников.

Игорь Голубь представит новое издание мурманчанам. В презентации примут участие молодые литераторы и любители поэзии.