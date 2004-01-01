Анимация
Презентация нового альбома «Кругом враги»
Презентация нового альбома «Кругом враги»
Группа образовалась 25 декабря 2000 года и это была другая группа, новый коллектив берёт начало с 26 июля 2009 года
В 2012 году вышел четвёртый альбом группы – «Время Ё». Песня «Родина» с этого альбома попала в эфир «Нашего Радио», а потом в хит-парад этой радиостанции «Чартова Дюжина», где достигла 2 места, а после заняла 6 место в «Чартовой Дюжине» года.
6 июля 2013 года «АнимациЯ» впервые выступила на Главной сцене фестиваля «Нашествие».
В конце года группа дебютировала в кинематографе: песня «Родина» вошла в саундтрек фильма «Курьер из рая» (реж. Михаил Хлебородов). Премьера фильма состоялась 26 ноября 2013 года.
Апрель 2014 года песня группы «Ванька» вошла в саундтрек фильма «Скорый Москва - Россия» (Режиссёр: Игорь Волошин). Премьера фильма состоялась 17 апреля 2014.
В марте 2015 года группа выпустила свой пятый альбом «Распутье».
10 июля 2016 года группа «АнимациЯ» в четвертый раз выступила на Главной сцене фестиваля «Нашествие».
Состав группы:
Константин Кулясов – вокал, гитара, текст
Алексей Салеев – гитара
Дмитрий Долонин – бас
Эмиль Сулейманов – ударные
Полезная информация и приобретение билетов по телефону: 25-75-75
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Евгений Гоман, Анастасия Комарова, «JOYBOX», и Алексей Рейман, «The Hoolz», Наталья Карча, Екатерина Шиляева, Станислав Одиноков.