Группа образовалась 25 декабря 2000 года и это была другая группа, новый коллектив берёт начало с 26 июля 2009 года

В 2012 году вышел четвёртый альбом группы – «Время Ё». Песня «Родина» с этого альбома попала в эфир «Нашего Радио», а потом в хит-парад этой радиостанции «Чартова Дюжина», где достигла 2 места, а после заняла 6 место в «Чартовой Дюжине» года.

6 июля 2013 года «АнимациЯ» впервые выступила на Главной сцене фестиваля «Нашествие».

В конце года группа дебютировала в кинематографе: песня «Родина» вошла в саундтрек фильма «Курьер из рая» (реж. Михаил Хлебородов). Премьера фильма состоялась 26 ноября 2013 года.

Апрель 2014 года песня группы «Ванька» вошла в саундтрек фильма «Скорый Москва - Россия» (Режиссёр: Игорь Волошин). Премьера фильма состоялась 17 апреля 2014.

В марте 2015 года группа выпустила свой пятый альбом «Распутье».

10 июля 2016 года группа «АнимациЯ» в четвертый раз выступила на Главной сцене фестиваля «Нашествие».

Состав группы:

Константин Кулясов – вокал, гитара, текст

Алексей Салеев – гитара

Дмитрий Долонин – бас

Эмиль Сулейманов – ударные