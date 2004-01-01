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ANIKIEV DANCE STUDIO

Открытие студии танцев Сергея Аникиева

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События: День открытых дверей, Праздники, Презентации.

Друзья, приглашаем вас на открытие студии танцев Сергея Аникиева, вас ждут:

  • бесплатные занятия по HIP HOP
  • ведущий №1 Maxim Special
  • конкурсы, розыгрыши абонементов и подарков от наших партнёров
  • всем пришедшим будет выдан номер с участием в розыгрыше крутых призов, каких смотрите ниже
  • фотозона и фотограф от GEOMETRIA
  • развлекательные программы от наших друзей


Шоу проект IFRIT, подарит вам световой шоу номер! KOSKOZO – независимый магазин уличной одежды, будет разыгрывать для вас приятные сюрпризы и сертификаты на одежду! «Самое научное шоу», проведёт для ваших детей развлекательную и познавательную программу, поэтому берите с собой всю семью! Доставка здоровой еды «OlimpFood», разыграет для вас сертификаты на бесплатное здоровое питание. Зоосалон «Кабоськи» сделают стрижку и приведут в порядок внешний вид вашего питомца, разыграют для вас подарочные сертификаты.

Самым главным призом будет – абонемент на безлимитное посещение студии танцев, в течении всего танцевального сезона!

ДК «Первомайский»
24 сентября
13:00
Цены

Информация по телефону: 78-20-77

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