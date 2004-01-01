ANIKIEV DANCE STUDIO

Друзья, приглашаем вас на открытие студии танцев Сергея Аникиева, вас ждут:

бесплатные занятия по HIP HOP

ведущий №1 Maxim Special

конкурсы, розыгрыши абонементов и подарков от наших партнёров

всем пришедшим будет выдан номер с участием в розыгрыше крутых призов, каких смотрите ниже

фотозона и фотограф от GEOMETRIA

развлекательные программы от наших друзей



Шоу проект IFRIT, подарит вам световой шоу номер! KOSKOZO – независимый магазин уличной одежды, будет разыгрывать для вас приятные сюрпризы и сертификаты на одежду! «Самое научное шоу», проведёт для ваших детей развлекательную и познавательную программу, поэтому берите с собой всю семью! Доставка здоровой еды «OlimpFood», разыграет для вас сертификаты на бесплатное здоровое питание. Зоосалон «Кабоськи» сделают стрижку и приведут в порядок внешний вид вашего питомца, разыграют для вас подарочные сертификаты.

Самым главным призом будет – абонемент на безлимитное посещение студии танцев, в течении всего танцевального сезона!