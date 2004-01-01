Английский романтик 18 века Джордж Морленд

Выставка знакомит нас с интересной страницей художественной жизни Англии XVIII века — работами выдающегося английского художника Джорджа Морленда.

Художник родился в 1763 году в обедневшей дворянской семье потомственных художников.

В начале творческого пути живописца привлекали салонные, светские и семейные сцены, но в дальнейшем основной темой его картин стали крестьянские сюжеты. Именно в этих работах проявились черты художественной зрелости и мастерства, расцвет творчества Морленда.

Поэтизация немудреного крестьянского быта, тихого размеренного деревенского уклада снискали ему славу родоначальника английского романтизма. Сюжеты картин не придуманы художником – его кочевая неустроенная жизнь позволяла ему наблюдать изнутри жизнь английской деревни. Многие годы он провел вдали от городской суеты, странствовал по Англии, жил в сельской глуши – в окрестностях Лондона, в Лестершире, на острове Уайт, где в последние годы общался с рыбаками и контрабандистами. Крестьяне, скромные фермеры, неприхотливое жильё, домашние животные, деревенские дети являются для него воплощением умиротворенности и покоя, примером простого человеческого счастья.

Конечно, Морленд идеализировал жизнь крестьян, но делал он это искренне, подкупая зрителя теплотой и поэтичностью. Он был первым художником Англии, писавшим сцены из деревенской жизни, и в области крестьянского бытового жанра и изображений животных, домашнего скота у живописца не было предшественников и равных среди современников.

Как пейзажист, Морленд также внес в изображение природы мирные лирические ноты, его ландшафты сельской Англии просты и трогательны.