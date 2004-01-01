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Ангелы

Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций

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События: Выставки.

В экспозиции представлена живопись и декоративно-прикладное искусство. Посетители увидят работы Ковалева Николая Николаевича, а также ангелов, выполненных в различных техниках.

Гости Мурманского областного художественного музея попадут в волшебную страну, где обитают чудесные крылатые создания, небесные посланники – ангелы. Ангел всегда считался символом добра и милосердия.

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