Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций

В экспозиции представлена живопись и декоративно-прикладное искусство. Посетители увидят работы Ковалева Николая Николаевича, а также ангелов, выполненных в различных техниках.

Гости Мурманского областного художественного музея попадут в волшебную страну, где обитают чудесные крылатые создания, небесные посланники – ангелы. Ангел всегда считался символом добра и милосердия.