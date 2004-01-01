Андрей Ветрогонский

Андрей Владимирович Ветрогонский родился в Ленинграде в 1956 году. Учился в Художественной школе им. Б. В. Иогансона. В 1981 году закончил графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую своего отца В. А. Ветрогонского – известного петербургского графика, народного художника России.

С 1981 года – член Союза художников. С 1976 года Андрей Владимирович принимал участие в более чем 100 выставках.

В творчестве Андрея Ветрогонского удачно сочетается классическое образование и усвоенные им традиции петербургского авангарда. За обобщенной, свободной манерой художника, за внешней простотой и лаконичностью его работ чувствуется продуманность каждого элемента композиции, каждого цветового мазка или штриха. Явления прекрасного в повседневной жизни горожанина переживаются художником столь интенсивно, что в ход идут все возможные инструменты – аэрозольная краска, черенок кисти, масляная пастель. Художник успешно работает в разных жанрах: городского пейзажа, натюрморта, портрета, но в первую очередь, он известен своими экспрессивными петербургскими видами.