Анатомия шума
Шоу сверхшумовой и концептуально-мелодичной музыки
Одномоментный порыв по объединению в это импозантное шоу сверхшумовой и концептуально-мелодичной музыки бросает нас в объятия потустороннего! Приготовьтесь удивляться и берегите уши!
Играют:
НОВОЕ МЫШЛЕНЬЕ
Рядовой запаса войск экспериментальной инструментальной рок-музыки Горбачев МС для прохождения сборов прибыл!
ФРАКЦИЯ УТОПЛЕННИКОВ
Шумовой нокаут и мрачнейший вязкий перформанс явно не от мира сего, ну как вы хотели-то.
ГАНТЕНБАЙН И ПЕЛИКАНЫ
Запредельщина, колдовство напевов, алхимия звука, пульсирующий бас, вкрадчивые клавиши и истерически спокойный вокал.
ЛОСИНЫ МАРШАЛА ПОТЕМКИНА
Динамически изменяющийся ансамбль шумовой бардовской песни - смешной и беспощадно настоящий.
200 р.