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Анатомия шума

Шоу сверхшумовой и концептуально-мелодичной музыки

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События: Вечеринки.

Одномоментный порыв по объединению в это импозантное шоу сверхшумовой и концептуально-мелодичной музыки бросает нас в объятия потустороннего! Приготовьтесь удивляться и берегите уши!

Играют:

НОВОЕ МЫШЛЕНЬЕ

Рядовой запаса войск экспериментальной инструментальной рок-музыки Горбачев МС для прохождения сборов прибыл!

ФРАКЦИЯ УТОПЛЕННИКОВ

Шумовой нокаут и мрачнейший вязкий перформанс явно не от мира сего, ну как вы хотели-то.

ГАНТЕНБАЙН И ПЕЛИКАНЫ

Запредельщина, колдовство напевов, алхимия звука, пульсирующий бас, вкрадчивые клавиши и истерически спокойный вокал.

ЛОСИНЫ МАРШАЛА ПОТЕМКИНА

Динамически изменяющийся ансамбль шумовой бардовской песни - смешной и беспощадно настоящий.

Плавучий док
15 апреля
19:00
Цены

200 р.

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