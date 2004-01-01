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Анастасия Никитина

Хиты Power Хит Радио в исполнении певицы с невероятно бархатным голосом

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Вас ждет программа с известными хитами. Секрет успеха певицы прост: сэмплы старых записей в стилях джаз в связке с её невероятным бархатным голосом.

Вас ждут Sting, Salvatore Adamo, Chris Isaak, популярные хиты "Shape of my heart", "tombe la neige"", "wicked game" .

Каверы песен из репертуара Karen Souza.

Живой вокал в стиле music&lounge. Что может быть лучше ужина под хорошее музыкальное сопровождение?

Зажжем свечи. Живые цветы на столах!

Центральное
16 августа
20:00
Цены

Вход свободный

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