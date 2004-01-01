Анастасия Никитина
Хиты Power Хит Радио в исполнении певицы с невероятно бархатным голосом
Вас ждет программа с известными хитами. Секрет успеха певицы прост: сэмплы старых записей в стилях джаз в связке с её невероятным бархатным голосом.
Вас ждут Sting, Salvatore Adamo, Chris Isaak, популярные хиты "Shape of my heart", "tombe la neige"", "wicked game" .
Каверы песен из репертуара Karen Souza.
Живой вокал в стиле music&lounge. Что может быть лучше ужина под хорошее музыкальное сопровождение?
Зажжем свечи. Живые цветы на столах!
Вход свободный
Хиты российской поп-сцены в исполнении певицы с неповторимым тембром голоса
За пультом Паша Nikishov & Сергей Sibe