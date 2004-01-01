Художник Дмитрий Каргин работает в области абстрактного искусства, ищет новые неординарные пути в творчестве. Его персональные выставки проходили в Североморске, Коле, Мурманске.

Авангард – явление крайне пёстрое и противоречивое, в котором странным образом в непримиримой борьбе сосуществуют совершенно противоположные направления.

Произведения авангардного творчества отличает идеологический замысел художника. Если не вдумываться в смысл этих эпатажных творений, то увидеть что-либо, кроме откровенной бессмыслицы довольно сложно.

Отдельные направления авангарда могут вдохновляться народным африканским искусством или искусством древних мировых цивилизаций, в то время как другие – черпать вдохновение в инновационных научных разработках или собственном подсознании.

Выставка Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» своего рода философское размышление. Автор задаётся вопросом – что такое свобода? Свободен ли человек? В чём, где и как его свобода проявляется? Но при этом автор утверждает, что всегда свободен только художник, он создаёт новые миры, открывает заново, порою банальное и повседневное, но забытое, пропущенное и недооценённое.