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Anacondaz

Концерт группы в Мурманске!

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Ограничения: 16+
События: Концерты.

За 7 лет своего существования мы выпустили 5 релизов, сняли два десятка видеоклипов, отыграли более трех сотен концертов, а наше Pauzern-юнити разрослось до огромных масштабов.

Сингл «Поезда» с нового альбома стал первой ласточкой в эфирах столичных FM-радиостанций. В феврале состоялась премьера песни «Как танк!», записанная специально для игры «World of Tanks: Blitz», а видео на следующий сингл «Ангел», можно ждать уже весной.

Наш пятый альбом «Выходи за меня» вышел 24 февраля 2017 и моментально ворвался на первые строчки чартов музыкальных магазинов. Он стал еще более музыкально эклектичным и поэтически дерзким, а так же отличается сильно «потяжелевшим» звуком.

В марте стартовал большой гастрольный тур, охвативший уже более 20 городов России и СНГ. Завершением весеннего этапа станут выступления в крупнейшем московском клубе Stadium Live и питерском Космонавте. Летом Anacondaz ждёт множество Российских и Европейских фестивалей. Осенний тур начнется 16 сентября в Минске, после чего мы посетим Север России, Сибирь и Дальний Восток.

SODA
25 ноября
19:00
Цены

900 р.

Билеты можно приобрести по ссылке

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