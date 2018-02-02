Анна Каренина

Ограничения: 12+

Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого.

Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на полную, противоречивых терзаний жизни с любимым.

Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой, оборвав своё мучительное и мнимое счастье.

Жанр: драма

Режиссер-постановщик: Богдан Чернявский

Музыкальное оформление: Богдан Чернявский

В ролях: А. Тютин, С. Поздняков, И. Шевченко, Е. Суркова, М. Гудошников, М. Павлик, В. Мельник, П. Сидоркова, В. Черненко, А. Корж, М. Шаповалова и др.