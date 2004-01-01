Алые паруса

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Экзамен по предмету «Художественное слово» учащихся 5П класса.

Настоящие чувства и вера в чудо, мечты и реальность – все это переплетается в повести-феерии о бедной девочке Ассоль и отважном капитане Грэйе. Эта история знакома нам с самого детства, и мы привыкли вспоминать о ней каждый выпускной, когда огромный бриг с алыми парусами проплывает по Неве как символ воплощения самых смелых юношеских мечтаний. Попытка воздействовать на зрителя магической силой слова - вот главная задача, стоящая пред ребятами. Нам же, зрителям, остается только смотреть, внимать и учиться делать чудеса своими руками, ведь «только тот, кто верит в чудеса, может алые увидеть паруса».