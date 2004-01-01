Alternative christmas
Празднование наступления больших выходных в Доке!
За пару дней до Нового Года нас ждёт альтернативное празднование наступления больших выходных в ДОКЕ! Моднейшие группы альтернативных стилей раскачают танцпол как надо – создадим праздничное настроение вместе!
Играют:
Swimming me
Эти ребята много лет назад придумали стиль «Now wave», который теперь гремит по всему миру, породив полчища последователей. Сами «Swimming me» частенько катаются на гастроли и славятся будоражащей энергетикой своих шоу. Больше, чем гранж и честнее, чем то, что ты обычно привык слышать.
Folium nova
Наши постоянные гости, альтернативщики с серьезным количеством репкора в вокале и волшебными гитарами, переливающимися всеми оттенками психоакустики. Полгода их было не слышно – что же они готовили для нас всё это время?
Машинное отделение
Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – аутентичный речетатив ревущие в унисон гитары – привет из ранних нулевых! Новый состав, хороший состав!
DJ Motherfucker
200 р.
Серия вечеринок к Новому году в 7 небе!
Встречайте Новый год по-царски!