Alternative christmas

За пару дней до Нового Года нас ждёт альтернативное празднование наступления больших выходных в ДОКЕ! Моднейшие группы альтернативных стилей раскачают танцпол как надо – создадим праздничное настроение вместе!

Играют:

Swimming me

Эти ребята много лет назад придумали стиль «Now wave», который теперь гремит по всему миру, породив полчища последователей. Сами «Swimming me» частенько катаются на гастроли и славятся будоражащей энергетикой своих шоу. Больше, чем гранж и честнее, чем то, что ты обычно привык слышать.

Folium nova

Наши постоянные гости, альтернативщики с серьезным количеством репкора в вокале и волшебными гитарами, переливающимися всеми оттенками психоакустики. Полгода их было не слышно – что же они готовили для нас всё это время?

Машинное отделение

Молодая кровь, очень каноничный рэпкор от ребят из ближашего техникума – аутентичный речетатив ревущие в унисон гитары – привет из ранних нулевых! Новый состав, хороший состав!

DJ Motherfucker