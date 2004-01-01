Считается, что интересное увлечение, которому человек предается в свободное время, позволяет ему не только раскрыть свои творческие способности, но также оказывает благотворное воздействие на эмоции, вселяя в сердце массу позитива. По мнению многих, бизнесмены – люди, живущие исключительно в пространстве своей компании, среди бухгалтерской отчетности, производства, баз данных и компьютера. И, кажется, мир их глазами представлен в виде бесконечных сделок, телефонных звонков, встреч.

Участники фотовыставки Владимир Воронович и Александр Рябинкин решили развеять этот устоявшийся миф и показали, что можно быть увлечённым своей работой и смотреть на мир широко раскрытыми глазами. Два успешных предпринимателя, два совершенно разных человека, которые ведут свою деятельность в городе Мурманске.

На фотографиях – необычные и привычные события, удивительные моменты из жизни, захватывающие красотой пейзажи, сиюминутные настроения, которые так непросто уловить. Возможность остановить течение времени на каком-нибудь потрясающем моменте, выразить свои эмоции и чувства одним небольшим снимком, расширить грани своего «я» – вот в чем заключается умение фотографировать. Увлекаясь фотографией, вы начинаете смотреть на мир совершенно другими глазами, открывая для себя все больше новых границ.

Особенная прелесть фотографии состоит именно в том, что она позволяет остановить время, запечатлев снимок или мгновение жизни, которое уже никогда не повторится. Уникальные и красиво обработанные фотографии доставляют людям не меньше удовольствия, чем известные картины итальянских живописцев, развешанные в музеях, ведь люди во все времена умели ценить красоту и искусство.