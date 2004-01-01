Алмас Багратиони – исполнитель. Его творчество отображает определенные периоды жизни и душевные состояния, его музыка обязательно понравится всем, кто любил и любит, кто знает боль разлук и расставаний, в чьей жизни была и есть настоящая дружба, кто дорожит своей семьей. В песнях чувствуется индивидуальный почерк, который определяет свой стиль и направление. Не похожий ни на кого тембр голоса покорил уже немало сердец. Сам же Алмас считал и считает, что нужно оставаться самим собой, искренним и настоящим по отношению к своему слушателю, окружающим людям и тому, что ты делаешь! Только тогда, жизнь и творчество будет иметь смысл!