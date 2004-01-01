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Альманах Ассоциации творческих союзов Мурманской области

Презентация нового выпуска культурологического альманаха АСТЭС

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События: Презентации.

Альманах Ассоциации творческих союзов Мурманской области - уникальное краеведческое издание. Каждый выпуск знакомит с новинками творчества поэтов и прозаиков, отражает наиболее яркие события и имена, связанные с нашим краем.

В новом 15 выпуске альманаха значительное место отведено художественной литературе. В сборник вошли произведения известных авторов: Бориса Блинова, Василия Белоусова, Александра Гаврикова, Валерия Бурбана. Впервые альманах публикует произведения Татьяны Кузнецовой-Нарольской, Евгения Галыгина, Михаила Ермашова.

В раздел «Театр» включены воспоминания главного режиссера Мурманского областного драматического театра (1963-1981) Василия Киселева.

Прозаик Виктор Красовский представлен своим художественным творчеством. Раздел краеведения посвящен истории возникновения города Мурманска.

На презентацию нового выпуска альманаха приглашены литераторы, краеведы, читатели библиотеки.

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