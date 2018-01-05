Алиса в Зазеркалье
Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи
Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи
«Алиса в Зазеркалье» – всем знакомая сказка об удивительном и ярком мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая в новом формате шоу-спектакля на льду от продюсерского центра «Ice Vision»!
Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед вами в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии спецэффектов, таких как видео-проекция, меняющая окружающую реальность, генераторы дыма и тумана, световые и звуковые эффекты, придадут максимальную реалистичность сказке и полностью перенесут вас в самую гущу событий, происходящих в волшебной стране.
Юные зрительницы смогут пройти по сказочному зазеркалью поставив себя на место главной героини, а мальчики обязательно почувствуют себя в роли мужественного и смелого принца. Сюжет спектакля будет интересен детям всех возрастов, но и взрослые гости также будут в восторге от чудесного, сказочного мира!
Продолжительность: 1 час 40 минут, включая антракт 20 минут.
700-1500 р.
Билеты можно приобрести по ссылке или в кассах Ледового дворца
Справки по телефону: 78-11-11
Пьеса Елены Исаевой в постановке театра «ORANGE»