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«Алиса в Зазеркалье» – всем знакомая сказка об удивительном и ярком мире, полном забавных бессмыслиц и веселых пустяков, раскрытая в новом формате шоу-спектакля на льду от продюсерского центра «Ice Vision»!

Профессиональные фигуристы, исполняющие сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства, предстанут перед вами в любимых образах Алисы и ее друзей! А новейшие технологии спецэффектов, таких как видео-проекция, меняющая окружающую реальность, генераторы дыма и тумана, световые и звуковые эффекты, придадут максимальную реалистичность сказке и полностью перенесут вас в самую гущу событий, происходящих в волшебной стране.

Юные зрительницы смогут пройти по сказочному зазеркалью поставив себя на место главной героини, а мальчики обязательно почувствуют себя в роли мужественного и смелого принца. Сюжет спектакля будет интересен детям всех возрастов, но и взрослые гости также будут в восторге от чудесного, сказочного мира!

Продолжительность: 1 час 40 минут, включая антракт 20 минут.