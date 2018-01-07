Алиса в стране чудес

Если в воздухе перед вами висит улыбка, не надо пугаться. Возможно, это Чеширский кот начал растворяться в воздухе и… задумался. А почему бы ему и не задуматься? Ведь белый кролик опять страшно опаздывает. Куда? Куда идёт дорога, туда и опаздывает. А виноваты во всё часы! Потому, что если на них не смотреть, то и не узнаешь, что куда-то опаздываешь. И нервы будут спокойны. И королева не станет сердиться. Ах, эта королева такая нервная! Постоянно кого-то казнит. Впрочем, с Алисой этот номер у неё не пройдёт. Какой Алисой? Мы разве ничего не сказали вам про Алису? Алиса - главная девочка в этой сказке. И именно о ней мы и станем вам сейчас рассказывать. Усаживайтесь поудобнее. Сказка начинается - кролик уже юркнул в свою нору…

Мастер песочной анимации – Лилия Чистина (г. Москва)

Орган – Олеся Кравченко (г. Москва)

Саксофон – Юрий Таштомиров

Художественное слово – Георгий Фетисов (г. Москва)