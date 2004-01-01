Альфред Брем и его «Жизнь животных»

Альфред Брем (1829-1884) – ученый, путешественник, просветитель, писатель-натуралист, директор Гамбургского зоологического сада и основатель Берлинского аквариума. Брем побывал в Африке и Америке, объездил Норвегию, Лапландию, Испанию, путешествовал по Сибири и Туркестану. Наблюдения, сделанные во время поездок, легли в основу многотомной «Жизни животных». Первые шесть томов энциклопедии, опубликованные под названием «Illustrirtes Thierleben» («Иллюстрированная жизнь животных»), вышли в 1863-1869 годах с рисунками Роберта Кречмера, сделанными с натуры. Второе издание под названием «Brehms Tierleben» появилось в 1876-1879 годах в десяти томах и было дополнено иллюстрациями Густава Мютцеля, братьев Августа и Фридриха Шпехт и других немецких художников. Эти рисунки получили высокую оценку Чарльза Дарвина. После смерти Брема в 1890-1893 годах в Германии было напечатано новое издание знаменитого труда в переработке под редакцией профессора Пехуэль-Леше.

В России книга Брема также неоднократно переиздавалась и была очень популярна. В каждой обеспеченной семье, где детей учили грамоте, многотомная «Жизнь животных» занимала почетное место в книжном шкафу. На книгах Альфреда Брема выросло не одно поколение российских читателей. Д. И. Писарев, публицист и литературный критик XIX века, восхищавшийся «Иллюстрированной жизнью животных» Брема, отмечал, что произведение написано «самым простым и увлекательным языком, с удивительным знанием дела, с удивительным пониманием характера и ума различных животных и с самою здоровою, неподкрашенною любовью к природе и к жизни во всех ее проявлениях».

На экспозиции представлены отдельные тома «Жизни животных» Брема, изданные в России до 1917 года, из фонда редких книг библиотеки.

155 лет назад, в 1866 году, ученый и издатель Владимир Ковалевский приступил к выпуску «Иллюстрированной жизни животных». Это было одно из первых российских изданий фундаментального труда Альфреда Брема. Третий том этого издания, посвященный птицам, можно увидеть на выставке. Он был напечатан в 1868 году еще при жизни немецкого ученого.

Украшением экспозиции стали тома «Жизни животных», выходившие в конце XIX – начале XX века под редакцией известных российских ученых-зоологов – Карла Карловича Сент-Илера и Николая Михайловича Книповича. Книги сохранили издательские цельнокожаные переплеты с золотым тиснением на корешках, мраморные обрезы, цветные иллюстрации на отдельных листах, которые прекрасно передают атмосферу ушедшего времени.