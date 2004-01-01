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Alexey Romeo

Легенда клубной индустрии в «Терраса Bar»

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Выходные предстоят долгие, но мы не дадим вам скучать! В честь праздничных выходных, мы подготовили очень крутой сюрприз! На сцене Терраса Bar выступит Alexey Romeo! Легенда клубной индустрии, главный резидент и промоутер площадки Romeo VIP Terrace в Santa Barbara Club (Spb), успешный продюсер, основатель и владелец двух звукозаписывающих лейблов Heartbeat Records и Natural Selection, на протяжении 15 лет ведущий радио-шоу на Radio Record – первой танцевальной радиостанции в Роcсии. Отличное воскресенье предстоит! 

Терраса Bar
5 ноября
Цены

Резерв столов по телефону: 377-377

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