Ограничения: 18+

Выходные предстоят долгие, но мы не дадим вам скучать! В честь праздничных выходных, мы подготовили очень крутой сюрприз! На сцене Терраса Bar выступит Alexey Romeo! Легенда клубной индустрии, главный резидент и промоутер площадки Romeo VIP Terrace в Santa Barbara Club (Spb), успешный продюсер, основатель и владелец двух звукозаписывающих лейблов Heartbeat Records и Natural Selection, на протяжении 15 лет ведущий радио-шоу на Radio Record – первой танцевальной радиостанции в Роcсии. Отличное воскресенье предстоит!