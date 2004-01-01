Гость из Санкт-Петербурга в Гарине!

Ограничения: 18+ FC/DC

Alexey Novus - ди-джей, коллекционер винила и ярый проповедник хаус культуры. Данный персонаж является основателем и идейным вдохновителем ряда танцевальных заведений Петербурга и различных музыкальных community Северной столицы, таких, как OM Cafe, 4.20 Music Lab, Basic Family.

В настоящий момент артист под псевдонимом Bolgarin выпускает композиции собственного сочинения. Alexey Novus являлся участником нескольких громких танцевальных мероприятий, прошедших в Мурманске и любим публикой, как профессионал и обладатель отменного музыкального вкуса.

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