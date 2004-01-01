132563

Alexey Novus

Гость из Санкт-Петербурга в Гарине!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Alexey Novus - ди-джей, коллекционер винила и ярый проповедник хаус культуры. Данный персонаж является основателем и идейным вдохновителем ряда танцевальных заведений Петербурга и различных музыкальных community Северной столицы, таких, как OM Cafe, 4.20 Music Lab, Basic Family.

В настоящий момент артист под псевдонимом Bolgarin выпускает композиции собственного сочинения. Alexey Novus являлся участником нескольких громких танцевальных мероприятий, прошедших в Мурманске и любим публикой, как профессионал и обладатель отменного музыкального вкуса. 

А так же:
Masha Vesna
Energetik

Гарин
8 апреля
Цены

Вход свободный

Резерв столов: 78-22-11

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?