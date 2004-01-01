Alexey Novus
Гость из Санкт-Петербурга в Гарине!
Alexey Novus - ди-джей, коллекционер винила и ярый проповедник хаус культуры. Данный персонаж является основателем и идейным вдохновителем ряда танцевальных заведений Петербурга и различных музыкальных community Северной столицы, таких, как OM Cafe, 4.20 Music Lab, Basic Family.
В настоящий момент артист под псевдонимом Bolgarin выпускает композиции собственного сочинения. Alexey Novus являлся участником нескольких громких танцевальных мероприятий, прошедших в Мурманске и любим публикой, как профессионал и обладатель отменного музыкального вкуса.
А так же:
Masha Vesna
Energetik
Вход свободный
Резерв столов: 78-22-11