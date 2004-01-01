ALESHATRIP

Проект интересен тем, что все фото сделаны на камеру обычного телефона.

Наш «Алеша» путешествует по городам России, в компании Александра, который в свою очередь решил нам показать это увлекательное путешествие посредством фотографии.

По словам Александра, лучше воспринимать это как фотоотчет после небольшого путешествия... отпуск после тяжелой работы тогда возникает ощущение, что он абсолютно реальный, живой, именно этого в первую очередь и хотелось добиться.

Он хоть и памятник, но мы все по своему его любим, он для нас в общем и есть живой и как символ, и как напоминание о тех событиях, о погибших, о том почему это не стоит повторять никогда, да и просто лишний повод задуматься о том что жизнь нужно максимально наполнять событиями и впечатлениями.

Автор проекта Александр Клементьев, фотографией в той или иной степени увлекался наверное всегда, только иногда с очень большими перерывами.