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Алексей Щербаков

Большой сольный концерт участника проекта «Comedy Баттл»

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Впервые на телеэкране Алексей попробовал себя шесть лет назад. Это был проект «Comedy Баттл». Во время шоу Алексею удалось громко заявить о себе. Именно поэтому вскоре после запуска шоу StandUp, комика приглашают в основной состав проекта. При этом Алексей не оставляет свою работу в метрополитене. Он с легкостью успевает совмещать эти абсолютно разные специальности.

Поводов для написания монологов у Алексея предостаточно. Он может много рассказать о жизни простого рабочего и совершенно стандартной российской семьи. Несмотря на свой возраст Алексей уже является папой пятилетнего ребенка.

Зарисовки комика многие сравнивают с цветными фотоснимками. На ярких карточках каждый увидит что-то до боли знакомое и привычное из своей жизни или жизни друзей. И поверьте, на премьерном концерте таких моментов будет множество.

Вы услышите абсолютно новый взгляд на привычные ситуации. И все это сквозь призму юмора и остроумия. Яркие зарисовки, дерзкие монологи, а также неординарная импровизация – все это составляющие сольного выступления Алексея Щербакова. Не пропустите!

Мята Lounge
7 декабря
20:00
Цены

Информация о билетах по телефону: 8 (8152) 55-44-55

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