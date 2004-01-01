Алексей Щербаков
Большой сольный концерт участника проекта «Comedy Баттл»
Большой сольный концерт участника проекта «Comedy Баттл»
Впервые на телеэкране Алексей попробовал себя шесть лет назад. Это был проект «Comedy Баттл». Во время шоу Алексею удалось громко заявить о себе. Именно поэтому вскоре после запуска шоу StandUp, комика приглашают в основной состав проекта. При этом Алексей не оставляет свою работу в метрополитене. Он с легкостью успевает совмещать эти абсолютно разные специальности.
Поводов для написания монологов у Алексея предостаточно. Он может много рассказать о жизни простого рабочего и совершенно стандартной российской семьи. Несмотря на свой возраст Алексей уже является папой пятилетнего ребенка.
Зарисовки комика многие сравнивают с цветными фотоснимками. На ярких карточках каждый увидит что-то до боли знакомое и привычное из своей жизни или жизни друзей. И поверьте, на премьерном концерте таких моментов будет множество.
Вы услышите абсолютно новый взгляд на привычные ситуации. И все это сквозь призму юмора и остроумия. Яркие зарисовки, дерзкие монологи, а также неординарная импровизация – все это составляющие сольного выступления Алексея Щербакова. Не пропустите!
Информация о билетах по телефону: 8 (8152) 55-44-55
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