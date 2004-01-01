Алексей Щербаков

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Впервые на телеэкране Алексей попробовал себя шесть лет назад. Это был проект «Comedy Баттл». Во время шоу Алексею удалось громко заявить о себе. Именно поэтому вскоре после запуска шоу StandUp, комика приглашают в основной состав проекта. При этом Алексей не оставляет свою работу в метрополитене. Он с легкостью успевает совмещать эти абсолютно разные специальности.

Поводов для написания монологов у Алексея предостаточно. Он может много рассказать о жизни простого рабочего и совершенно стандартной российской семьи. Несмотря на свой возраст Алексей уже является папой пятилетнего ребенка.

Зарисовки комика многие сравнивают с цветными фотоснимками. На ярких карточках каждый увидит что-то до боли знакомое и привычное из своей жизни или жизни друзей. И поверьте, на премьерном концерте таких моментов будет множество.

Вы услышите абсолютно новый взгляд на привычные ситуации. И все это сквозь призму юмора и остроумия. Яркие зарисовки, дерзкие монологи, а также неординарная импровизация – все это составляющие сольного выступления Алексея Щербакова. Не пропустите!